Naime, on često nastupa u inostranstvu, te je neminovno da putuje avionom, ali mu je to veliki strah zbog situacija koje je ranije doživljavao na putovanjima.

- Imam jedan strah i ne krijem, to je letenje avionom. Bilo je tu turbulencija, nevremena i javio se kod mene taj neki strah koji bih voleo da skinem. Nisam išao kod vračare, ne verujem u to, ali mislim da postoje neki psiholozi koji mogu da reše to - ispričao je jednom prilikom.