- Malo me je blam da se tu svađam sa čovekom od 80 godina. Ja tu ništa nisam uradila faktički. On je to i sam rekao i ja ne znam zašto je to njega sad, posle toliko vremena, toliko iziritiralo. Jer je to bilo pre skoro godinu dana kada je on meni nudio tu pesmu. A ta pesma, pritom, već postoji. Tu pesmu je izdao njegov sin, 1998. godine, tako da... Ne znam zašto bih ja ponovo snimala pesmu, pritom koja pripada njegovom sinu. To je njega očigledno smrtno uvredilo i meni je jako žao, ali prosto zašto bih snimala kaver. Stvarno mi je neukusno da se prepucavam sa nekim ko može bukvalno deda da mi bude - rekla je Barbara.