- Sve su novogodišnje proslave slične. Pamtim jednu svadbu. Uoči svadbe mlada je dobila bolove, bila je trudna, i odveli su je u bolnicu da se porodi. Ja sutradan dolazim na svadbu, a pored mladoženje sede dever i deveruša, a on sam. Pitam ga kada počinjemo da sviramo i kada ćemo svirati izlazak mlade, a on mi kaže da je mlada u bolnici, ali da ćemo svirati kao da je tu. Tako je i bilo, sve dok nije došao prvi ples i svadbena torta. To mi je bilo najsmešnije. Nikada neću zaboraviti kako je mladoženja uzeo nož i sam sekao tortu, a zatim stavio nož na mesto gde bi mlada trebala da seče, ali nje nije bilo - ispričao je pevač, a onda se prisetio i simpatične situacije kada je bio gost iznenađenja: