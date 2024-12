- Jeste odjeknula vest da se Ivana i ja razvodimo, a jako je zanimljivo da je Ivanu zvala novinarka, a nas dvoje u tom momentu u krevetu. I to je činjenica, normalno, muž i žena u krevetu. Mazili smo se, češkali, pričali, i Ivana me zbunjeno pogledala i kaže mi se razvodimo. Rek'o pa dobro, i to je okej. Apropo te priče, nažalost, mnogo naših kolega su u procesu ili su već razvedeni, neki sa decom, neki bez, to je danas postalo normalno. Nekada je to bila sramota, pa su muškarci svašta nešto trpeli, ali i žene, a danas čim ispadne neka malo ozbiljnija svađa, ljudi se odmah razvode - rekao je Petar Mitić.