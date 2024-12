- Baka čuve unuke, i hvala joj na na prilici da se mama i tata malo opuste. Uspeli smo da dođemo iako Mia ima tmperaturu. Ja ne volim da ostavljam decu kada su bolesna, ali obećali smo da ćemo doći, Adrianu je 18. rođendan, a to nije svaki dan. Mia je bolje, sa bakom je, virus kao i svaki drugi. To su vrtićke bolesti mi smo navikli na to - ispričala je Luna.