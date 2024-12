Pop zvezda u intervjuu za Kurir dotakla se svih aktuelnosti o kojima je iskreno govorila

Milica Pavlović će za doček Nove 2025. godine nastupiti pred beogradskom publikom u jednom prestoničkom hotelu.

Na samom početku razgovora sa pevačicom, sa njom smo rezimirali odlazeću godinu.

- Ova godina je bila zaista lepa. Zadovoljna sam i srećna. Svi su oko mene živi i zdravi a to mi je najbitnije, jer se baš iznerviram kada je drugačije. Tada ti novac ništa ne pomaže, a kad vidiš osmehe tih ljudi oko tebe, onda znači da su zdravi i srećni - rekla nam je Milica.

Čula si da je Lepa Brena imala nezgodu na koncertu u Zagrebu.

- Joj užas! Čula sam se, odnosno, poslala sam Breni i Viktoru poruke, odgovorili su mi. Naravno da sam se potresla, prvo na samu vest, a još više kada sam videla klip. To je nešto što ne biste poželeli ni najgorem neprijatelju u toku šou programa. Kada imate ozbiljan muzički i produkcijski šou, kada imate i liftove, pirotehniku i vatru, tad morate da budete potpuno umom prisutni u tome. Zamisli kad te u svemu tome zadesi i dočeka ono što je nju zadesilo. Ne bih to poželela nikome. Brena je žena zmaj. Oporaviće se brzo. Da mi se nešto slično dogodi, kada bih mogla nastavila bih šou kao što je Brena to učinila. Tako rade profesionalci, ti si tu da zabaviš publiku.

Jesi li ti imala neki sličan peh na sceni tokom karijere?

- Pevala sam studentsku žurku na Zakintosu i tada sam propala jednom nogom kroz binu. Bili su neki kablovi isprepletani i ja sam mislila da je to deo bine. Ja sam nešto govorila di-džeju da ugasi svetlo koje mi je išlo u oči, i kako sam prišla bliže jer me nije dobro čuo, propala sam celom nogom kroz binu. Raskrvarim se cela, pokidaju se kablovi, stane muzika... Napravili smo pauzu dok su vratili kablove. Jedva su me izvukli. Jednim kolenom sam pala na binu, a druga noga je propala. Nastavila sam da pevam, ali sam plakala od bolova. Užasno.

Kako si reagovala na nedavnu izjavu Ace Lukasa da ne zna ko si ti i da te ne poznaje?

- Šteta što je spot za naš duet "Kidaš me" obrisan sa Jutjuba, pa ne mogu da dokažem da se poznajemo. Ali mogla bih da mu zapevam: "Da li bi priznao, koliko si me voleo, slobodno laži, ma važi..." To je moja pesma i poruka.

U kakvim si odnosima sa Jelenom Karleušom? Mnogi kažu da ste se udaljile od kad si gostovala u emisiji kod Cece Ražnatović.

- Apsolutno nije istina to što se priča. Razumem zašto ljudi tako misle, ali znate i sami da sa nekim prijateljima i nemate toliko zajedničkih slika na mrežama, a družite se. Jelena i ja smo i dalje tu jedna za drugu, čujemo se i podržavamo se.

Jel ti Jelena poklonila svoj novi parfem?

- Čekam da mi ga pokloni. Htela sam da ga kupim, ali pošto sam čula da će mi pokloniti, nisam htela da ubijam tu draž.

Kako komentarišeš sve češće razvode na estradi?

- Uvek mi bude najviše žao te dece. Nikada ne bih ušla u brak da bih udovoljila okolini ili bez ljubavi, zarad interesa bilo koje vrste. Ja i dalje verujem u brak kao instituciju.

Uspevaš li da pronađeš muškarca koji može da te prati i da li je bilo nekog ljubavnog raskida ove godine?

- Nema takvog. Znači, teško. Nije bilo raskida, ne, ne...

U medijima se spominju ogromne cifre koje pevači zarađuju za doček, pa čak i preko 100.000 evra. Ti si na spisku najplaćenijih. Seka Aleksić kaže da je sve to laž i da su cifre manje i po tri-četiri puta.

- Ja zaista dosta uložim od zarađenog novca. Kolika god moja cifra bude bila za doček, veruj mi da će više od pola biti uloženo u taj nastup.

Veruješ li u crnu magiju na estradi?

- Ko veruje u Boga ne sme da veruje u ovo drugo. Ne mogu da pomislim da neko uzme sad i da tamo vrti neke konce i da li neko stvarno želi nekome to da ga nema, da ne postoji i da ne uspe. Ja ne mogu to da pomislim.

Da li si u kontaktu sa Sašom Popovićem?

- Čujem se redovno sa Suzanom. Sale je jedan jedini i jako ga volim i poštujem. Svi smo uz njega u mislima. Želim mu da pobedi sve što ga je negde snašlo, a ja mislim zaista da je sve to zbog stresa.

Jesi li se ti nekad ozbiljno razbolela od stresa?

- Ozbiljno ne, hvala Bogu. Ali vrlo znam da osetim kod sebe kada mi je potrebno da se sklonim i da moram da budem sama sa sobom, da popričam i da čujem svoje misli. To sam uradila u januaru na Maldivima. I planiram, sad opet u januaru, već sam krenala da gledam da opet sama otputujem negde.

