- Videla sam tu izjavu, ja nije sada da se pravim luda i glupa, stvarno ne mogu zasigurno da kažem šta je ona u tom intervjuu htela da kaže kada sam ja u pitanju. Da li je ona htela mene nešto da stavi u koš sa svim tim ljudima, iako zasigurno mislim da Mia Borisavljević zna da se ja nisam pojavila pre godinu dana i meni je neshvatljivo da ona to izjavi jer je u to vreme radila sa mojim producentima, dok sam snimala album... Ili je htela te neke nove devojke da spomene u smislu da liče na mene - rekla je Teodora, pa dodala:

- Opet ne mogu stvarno da pričam šta je htela da kaže... Ako je htela da me uvredi na neki način, meni je jako krivo jer nema neki razlog da Mia Borisavljević misli tako nešto o meni, pogotovo zato što stvarno mislim da ona zna koliko se ja trudim. Možda je to sve zaboravila.

Ipak, Teodora je još jednom htela da nam objasni kako zaista ne može da shvati zašto je do takve izjave došlo:

-Ako je to mislila, baš mi je čudno, a ako je mislila da se pojavljuju devojke koje liče na mene, smatram da se jesu pojavile devojke koje podsećaju. Da li me imitiraju, to neću da kažem.