- Čujem se redovno sa Suzanom. Sale je jedan jedini i jako ga volim i poštujem. Svi smo uz njega u mislima . Želim mu da pobedi sve što ga je negde snašlo, a ja mislim zaista da je sve to zbog stresa - rekla je Milica i otkrila da li je ona ikada zbog stresa imala zdravstvene probleme:

- Ozbiljno ne, hvala Bogu. Ali vrlo znam da osetim kod sebe kada mi je potrebno da se sklonim i da moram da budem sama sa sobom, da popričam i da čujem svoje misli. To sam uradila u januaru na Maldivima. I planiram, sad opet u januaru, već sam krenala da gledam da opet sama otputujem negde.

- Joj užas! Čula sam se, odnosno, poslala sam Breni i Viktoru poruke, odgovorili su mi. Naravno da sam se potresla, prvo na samu vest, a još više kada sam videla klip. To je nešto što ne biste poželeli ni najgorem neprijatelju u toku šou programa. Kada imate ozbiljan muzički i produkcijski šou, kada imate i liftove, pirotehniku i vatru, tad morate da budete potpuno umom prisutni u tome. Zamisli kad te u svemu tome zadesi i dočeka ono što je nju zadesilo. Ne bih to poželela nikome. Brena je žena zmaj. Oporaviće se brzo. Da mi se nešto slično dogodi, kada bih mogla nastavila bih šou kao što je Brena to učinila. Tako rade profesionalci, ti si tu da zabaviš publiku.