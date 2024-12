- Ne daj Bože da nešto treba Nemanji ili meni, mi smo uvek tu jedno za drugo. To je najbitnije i najlepše, na kraju. Ipak sam sa nekim dve godine provela, nije to malo... Mi nismo raskinuli zbog njegovog neverstva. Šta je radio pre mene i šta radi posle mene to me ne zanima. Mi smo se družili dugo pre nego što smo uplovili u vezu - pričala je Šašićeva.