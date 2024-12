- To je moja najveća radost. Moje dve najveće nagrade su od gospoda Boga, ćerka Marija i unuk Mario. Čekamo mi iza krivine, kada bude porastao , kada bude bio veliki dečko baba mu želi da bude pravi umetnik, da se bavi muzikom. Marija nešto ne voli jer je to težak posao.

- Prelepo. To je naš mikrosvet, bili su naši prijatelji, Marijini, tako da smo se opustilli, veselili se, prelepo nam je bilo. Marija smo odveli oko 21 sat na spavanje pa smo mi nastavili.

Nada Obrić vam je podrška. Skoro je rekla da joj je najteže bilo kada joj je Marija rekla da ona njega toliko voli da će se odreći pevanja samo da bi bila s njim non stop.

- Mariji je juče kada je krenula na put bilo teško, on neće da se otrgne od nje. Ja kažem: "ajde babi", a on neće što se retko kad dešava. Što je veći sve više traži majku i ona kaže: "Sve bih sada na svetu dala da mogu da ovo sve otkažem i ostanem kod kuće". Inače, Nada Obrić i ja smo komšinice, živi iznad mene, družimo se, to je dugogodišnje prelepo prijateljstvo koje će da traje dok smo žive.