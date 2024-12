Kako je Kurir tada saznao, on je odlučio da ne sedi kod kuće skrštenih ruku, već je našao novi posao. Naime, Joca je u to vreme radio kao tonac u " Grand produkciji ". Kako je pored pevanja dosta vremena provodio i u muzičkom studiju, gde je komponovao za sebe i druge kolege, Stefanović je tražio posao u struci, pa se obratio čelnicima svoje matične kuće, koji su mu izašli u susret i odmah mu dali posao.

On je bio zadužen za sve što se tiče ozvučenja u studiju, pa tako namešta bubice gostima u emisijama... Jocu su sve kolege na poslu odlično prihvatile i posebno im je zanimljivo, što su do juče oni njemu nameštali bubice i mikrofone, a sada im i on u tome pomaže.