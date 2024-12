- Upoznali su nas zajednički prijatelji, a Nebojša je pao na moje kulinarske sposobnosti i večeru koju sam tom prilikom pripremila. Medutim, ubrzo sam morala sam da otputujem u Čikago, a tamo sam shvatila da je on ljubav mog života. Nas dvoje smo kao sredovečni bračni par koji se drži za ruke da ne padne u sneg. Mi organizujemo sebi život. Najromantičniji momenat, koji ću pamtiti do kraja života, bio je kada smo bili u Rosama pretprošle godine.Tražio mi je da se lepo doteram. Ništa mi nije bilo jasno, ali sam pretpostavljala da ce mi nešto prirediti. Spremila sam se i izašla iz hotela, a na plaži me je dočekao sto u vodi, sa sve svećnjacima. Prizor je bio za pamćenje, a povod je bila godišnjica našeg braka - ispričala je Cakana za medije.