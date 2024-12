"S obzirom na to da sam sa terena i novinarskih voda ušetala u voditeljske i studio, potrudila sam se da sa sobom ponesem znatiželju, pitanja, potrebu da pomognem u rešavanju društvenog problema, pomognem pojedincu. Trudim se da se temeljno pripremam za razgovore, bez obzira na temu i sagovornika, da li je on iz sveta politike ili zabave. Ipak, u Jutarnjem i bilo kom drugom živom programu, ima nepredviđenih okolnosti, iznenadnih vesti, samim tim i gostiju. U tim nepredviđenim okolnostima brzo pokupiš informacije, snalaziš se i plivaš kako situacija nalaže. Suštini teme, problema pristupam kao novinar ali i kao gledalac, pokušavam da saznam šta to obične ljude muči, šta njih zanima i kako da im razjasnimo određene dileme. Kada je zabava u pitanju, muzika, umetnost, potrudim se da pronađen anegdotu, zanimljivost koja bi nasmejala publiku. Za mene je tema teška kada sa sobom nosi emociju, u kojoj paralelno sa sagovornikom saosećam sa njegovim problemom, bolom i koliko god da sam pribrana, realna, dogodi se da vam zadrhti glas ili oči napune suzama", pričala je ona.