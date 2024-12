- To ću raditi u januaru. Taj mesec sam uzela za sebe da se onako lepo odmorim, da uživam.. Da pustim filmove, serije i da pojedem ogromnu količinu slatkiša... Samo moram stati do nekog 15. januara s tim, da bih posle mogla da uđem u sve kostime koji će biti uveliko spremni za 14. februar i moj koncert u Skoplju.

- Ko kaže kada bi šta trebalo i da nešto mora i nešto ne mora. Ja sam vlasnik svog života i onaj gore. To je to. Sve radim onako kakoosećam.

- Srećna sam što su baš baka i deka meni preneli i naučili me tome da je lepo biti skroman i govoriti odakle si... Da je divno biti pošten i vredan, marljiv i radan i da je jako velika privilegija hodati uspravnom glavom i ne stideti se ničega.

- Naravno da mi nedostaju, ali spremili su oni mene za ovaj život jako dobro. Oni su sigurno jako ponosni na mene. Tu su, čuvaju me, ali vrlo dobro znaju kakvog su borca napravili i stvorili.

Aca Lukas je rekao da te ne poznaje. Kako ti to komentarišeš?

- Žao mi je što sam ja lično taj spot za pesmu "Kidaš me" skinula sa Jutjuba i sad ne mogu da dokažem da se mi poznajemo. Izdao me je... Za sve te fotografije na Guglu reći će da je AI (veštačka inteligencija) stvorila. Mogao je da ćuti da me ne provale ljudi.