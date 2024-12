- Pozvala sam ga pred reviju u Parizu i rekla mu da dolazim. On mi je odgovorio da je i on u Parizu i da se vidimo. Rekla sam mu da moram prvo na fiting, koji je inače trajao 12 sati, pa na reviju i pozvala sam ga da dođe na reviju, jer mi znači da se pojavi. Ovo prvi put govorim javno. On mi je rekao da ne može da dođe, da je bio samo na jednoj reviji i kako smo završili taj razgovor on me je blokirao. Tražila sam mu uslugu, znala sam da on mene privatno gotivi i rekla sam mu da meni znači da on dođe na reviju na kojoj ću biti, da me podrži. Bili smo baš dobri i mogla sam to da mu kažem. Značila mi je njegova podrška, a on nije želeo da mi je pruži. Poludeo je što sam uopše išla na tu reviju, a da on to nije znao i zbog toga me je blokirao - rekla je Jelena u podkastu "Sisterhood".