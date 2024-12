- Upoznali smo se na svadbi na kojoj je majka bila sa mnom, njegova porodica je bila oduševljena sa mnom, govorili su mi kako sam lepa i nežna. Kasnije sam ga videla na Izboru za mis na kome sam pobedila. 10. avgusta došao je kod moje bake i molio da me pusti kako bi me pokazao prijateljima i hvalio se kako poznaje devojku koja je najlepša i koja će predstavljati Jugoslaviju. Baka je jedva dozvolila i rekla da me vrati pre prvog mraka... - govorila je Tatjana.

- Odveo me je u kuću koja je odmah pored groblja... Dali su mi providnu spavaćicu, on je došao kasno posle ponoći, negde pred jutro, mortus pijan... Ja sam sela na krevet momentalno i rekla: "Nemoj da me povrediš molim te"... Govorio mi je kako je lepo maziti se i ljubiti, da treba da se opustim i da mi neće ništa. Bežala sam po sobi, kao srnu me je jurio po sobi, zgrabio i bacio na krevet. Tada sam izgubila nevinost na jedan odvratan način - govorila je Tanja.