Saši u početku ništa nije bilo jasno. Međutim, kada je video šta piše u tužbi i da je plava koverta stigla zbog albuma Indire Radić, Popović je ostao šokiran. Brzo je pozvao kompozitora i krenuo da viče na njega zašto on nije bio obavešten da pesma nije original, navodi izvor Kurira. Mi smo stupili u kontakt s Ratkovićem i zamolili ga da se priseti te situacije i otkrije šta se tačno dešavalo tada.

- Jao, to je bilo 2002. Uradio sam ceo album za Indiru. Za jednu pesmu uzmem ja sempl (deo pesme) od Ramštajna i mi izdali taj album. Naravno da nisam tražio nikakvu dozvolu, to u to vreme nije postojalo, niti sam ja očekivao da će neka svetska faca da čuje pesmu Raleta i Indire. I dešava se situacija da je album krenuo i mene zove Saša i viče: "Čije si pesme krao? Ko je taj Ramštajn?" - pričao je Rale i dodao: