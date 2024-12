- Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gde su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije hteo ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim - podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao - ispričao je Perović.

"Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Verovatno zbog lascivnijih scena, ali ona je to umetnički odigrala", rekao je on.