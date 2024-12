Nenad Atanasković , poznatiji nakon Master Chefa Srbija , osvaja srca gurmana svojim kulinarskim veštinama. Njegov put od anonimnog kuhara do zvezde uličnog prepoznavanja je priča o strasti, obrazovanju i inovacijama u svetu gastronomije.

Nenadov put od volontiranja u hotelu Square Nine do osnivača Thyme Street projekta je put inovacija i posvećenosti. Njegova strast prema kuvanju i neprestano usavršavanje kroz rad u prestižnim restoranima i hotelima širom sveta su ga doveli do mesta gde danas inspiriše mnoge mlade kuvare u Srbiji.