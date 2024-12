- Najponosniji trenutak je kada sam postala majka i u svakom smislu, to je moj Vasilije. Pre njega sam mislila da je uspeh najvažniji, kada sam dobila Vasilija, sve je drugo palo u vodu, zapostavila sam čak i karijeru. Što se tiče najgorih momenata, to je apsolutno razvod, koji se bukvalno meri sa smrću neke bliske osobe. Zbog toga sam se i povukla malo. Pošto sam ja malo okasnila sa udajom, svi su me pitali kada ću se udati. Ja sam uvek govorila: "Udaću se onog momenta kada budem našla osobu ravnu sebi". Mnogi nisu znali da sam se udala, napravili smo samo porodični ručak, nismo želeli svadbu. Kada smo se razveli, svi su me pitali što im nisam javila, a ja kažem: "Pa nisam vam javila ni kad sam se udala, što bih sada" - otkrila je pevačica.