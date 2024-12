- Jao, ne pitaj me ništa. Jedva čekam da uđem u novu godinu. Nije bila ništa specijalno pamtljiva, ali okej. Nešto mi cela godina maglovita, malo neki stres oko privatnih stvari, ništa strašno, ali nadam se da će sledeća biti bolja. Brzo je prošla, a ništa konkretno se nije desilo.

Na pitanje kako gleda na to što kruže priče da je njena kuma Aleksandra Mladenović maler u ljubavi, te da li joj daje ljubavne savete, Vanja kaže:

- Pa dobro. Dajem joj ljubavne savete, usta mi se osušila. Šalim se kumi. Nas dve volimo da pričamo o svemu, sedimo do 7-8 ujutru, šalimo se. Smatram da treba proći taj momenat nesrećnih slučajeva, ono što ide u ekstreme to nije dobro, ali raskidi, to je već normalno.