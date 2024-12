- Mi kad smo tek ušli u vezu šta sam ja Gastoze rekla za Keti? Vi ovo ne znate, čim smo ušli u vezu rekla sam mu da za Enu ništa ne postoji, a za Keti sam rekla da znam da je zaljubljena u njega i da ja kao žena to osećam, a da on nema emocije. Rekla sam da mi ne smeta jer vidim da on nema emocije. Rekla sam samo da definiše malo odnos i da on oseća šta ona oseća prema njemu. Ja sam mu rekla da mi nju ne degradiramo da to nije tako. On pokušava sad da me provocira - govorila je Anđela.