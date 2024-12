S obzirom na to da je svojim ekscentričnim izgledom, ali i kontroverznim tekstovima pesama postao poznat, on je napravio pravu pometnju.

Iako ga svi znamo pod umetničkim imenom DJ Krmak, pevačevo pravo ime je sasvim jednostavno - Goran Žižak, a on je jednom prilikom otkrio i tajnu svog nadimka.

- U Švajcarskoj je jedan klinac hteo da mi napravi neki reklamni plakat. Slika je bila crno-bela, kao da sam lice sa poternice, samo je još falilo da piše ‘Traži se’. Rekao sam mu da napiše šta god hoće, konj, krava, tele, krmak, šta me briga. On ode gore i napiše ‘Doktor Krmak’. Polepio je to po kafani, a već sledeće veče je 200 ljudi bilo u kafani. Podigao sam sebi cenu, tačnije počeo sam da zarađujem više. Video sam da taj Krmak iritira ljude - izjavio je pevač ranije za "Podcast Inkubator".