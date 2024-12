- Poznato je da moja prošlost nije sjajna, a ja se toga odavno ne stidim. Zbog svojih misli sam završila u zatvoru, i to je istina koju sam vremenom prihvatila. U to vreme sam bila s dečkom koji je radio stvari koje nisu dozvoljene, i u tome nisam imala problem. Bio je to težak period, ali sam uspela da ga prevaziđem. Jako su me uvredile neistine koje su pisane o meni u periodu zatvorskih dana. Pisali su da sam drogu nosila u gaćama, što je najveća laž o meni - ispričala je bivša rijaliti učesnica i dodala da je snagom uma uspela da krene boljim i srećnijim putem.