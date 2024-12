– Jako mi je teško i dan danas i još uvek se navikavam na to. Mene su roditelji sa godinu i po dana već ostavljali u vrtiću, radili su svaki dan po osam sati, znači moja majka dosta vremena nije provodila sa mnom, a mene teši to što moja ćerka sa mnom provodi dosta vremena- počela je priču Tamara pa dodala:

– Ja se samo plašim kada zamislim da imam drugo dete da bih ja Emili zapostavila, to bi mi mnogo teško palo, iako mi sve majke kažu da je to nemoguće, da prosto ne može da se desi, da to ide nekako spontano, ali mislim da to svaka mama sa jednom bebom oseća,. Ali činjenica je da bismo suprug i ja voleli još minimum dvoje dece, i naravno radićemo na tome uskoro– ekskluzivno otkriva pevačica.