Zlata angažovala za svoj spot za pesmu "Otvori se zemljo" iz 1994. U njemu se pojavljuje Šijan u punom sjaju - go do pojasa i bos, sa kajlom oko vrata i gitarom u ruci!

Slušaj vest

Dobro je poznato da je prijateljstvo Goce Božinovske i Zlate Petrović jedno od najdugovečnijih na estradi, a kada se pevačice pojave zajedno u emisiji, nasmeju do suza svojim anegdotama.

U nedavnom gostovanju u emisiji "Amigi show", Goca je odgovarala na pitanja, a jedno od njih je bilo - da li ona i Zlata imaju isti tip muškarca. Usledio je iskren odgovor: - Ja sam oduvek volela prave frajere i svi bivši su mi bili takvi, da je zgodan na oko. A Zlata je volela muzičare, da ne kažem - ružnjikave! - nasmejala je Božinovska sve u studiju.

1/12 Vidi galeriju Ljubav Goce Božinovske i Zorana Šijana Autor: Printscreen/Instagram

I dok Zlata iza sebe ima brakove sa Pejom i Hasanom Dudićem, mnogi pamte da je najveća ljubav Božinovske bio jedan od žestokih momaka devedesetih i bokser Zoran Šijan. O njihovoj ljubavi se pričalo, a mnoge žene se slažu da je Šijan itekako bio privlačan i muževan.

To je bilo jasno i pevačicama, pa ga je Zlata angažovala za svoj spot za pesmu "Otvori se zemljo" iz 1994. U njemu se pojavljuje Šijan u punom sjaju - go do pojasa i bos, sa kajlom oko vrata i gitarom u ruci! Iako je pesma klasičan folk iz tog perioda, spot deluje kao da je u pitanju rok numera, i ceo Zlatin stajling je u tom maniru. Spot je ponovo oživeo na mrežama, a zašto je ljudima zanimljiv.

Printscreen

Jedna od korisnica "Threadsa", prokomentarisala je u svojoj objavi: - Zlata Petrović i Goca Božinovska nagovorile Zorana Šijana, onakvog frajera da u Zlatinom spotu svira gitaru i bude golišav. Pa i ti ćeš mili meni da glumiš fotografa gde god da idemo, nećeš ti meni govoriti 'jooooj platiću nekog', jer sam kao prezahtevna.

Podsetimo, tokom devedesetih, važili su za jedan od popularnijih parova u gradu. Brak je trajao nekoliko godina, dobili su i dvoje dece, sve dok Šijan nije ostavio Gocu zbog njihove komšinice, sa kojom je potom dobio i sina. Međutim, Goca se i dan danas seća Šijana samo po lepom, a više puta je isticala da ga je mnogo volela i da je on njena najveća životna ljubav, sve dok nije bio ubijen 27. novembra 1999. godine.

Jednom prilikom je otvorila dušu o njihovoj ljubavnoj priči, ali i o prevari, kao i o tome zašto joj je zabranjivao da peva.

"To je bila ljubav na prvi pogled. Upoznali smo se u Herceg Novom, ja sam otišla na letovanje, nikad nisam ni pomislila da ću se udati. To veče smo Zlata i ja izašle sa našim drugom Krušom, on je bio Zoranov drug, tu noć smo celu proveli zajedno. Sledeće jutro je on morao da se vrati za Beograd, imao je svadbu, ženio se neki njegov drug. Otišao je, nismo razmenili ni telefone, ni ništa. Posle četiri dana smo se mi vratili s mora, sletele na aerodrom, on čovek stoji i čeka nas. Čeka avion, a to je bio treći avion od ujutru. Kao slučajno, čeka nekoga... Posle mi je rekao da je već jedan avion sleteo, da je on čekao i da pošto nismo izašli iz tog aviona, on je sačekao i ovaj, popodnevni. On nas je pozvao na ručak, otišle smo Zlata, ja, moja mama i Jelena moja, bila je mala. Otišle smo sa njim na ručak, ovde u Surčin, u neki sportski centar, sad više to ne postoji. Odvezao me je do stana, da ostavim dete i mamu, ja sam se presvukla, otišla i kupila nešto što je trebalo da im ostavim, i izašli smo", priča Goca i dodaje:

"Otišli smo u Surčin, tu noć smo bili zajedno, on me je tu noć zaprosio, posle dva dana poznanstva. Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: 'Treba da me voziš', tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: 'Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo', ja kažem: 'Kakve stvari, tu su mi i mama i dete'. On kaže: 'Ja sam te najozbiljnije pitao', ja sam počela da se šalim sa njim, kažem mu: 'Pa nisi obavestio svoje roditelje', mislila sam da je sve šala. On je odmah zvao mamu, pitao je gde mu je tata, zvao ih da dođu. Kad mu je došla majka, on kaže: 'Mama, ja sam se oženio'. Onda je pozvao neke tamburaše iz Surčina, krenulo veselje, pozvao drugove, a ja moje nisam ni obavestila. Zvala sam odmah Zlatu, da joj kažem da sam se udala, ona je mislila da se šalim. Zlata je odmah pozvala moju sestru, oni su mene zaključali, kažu da nisam normalna, zaključale su me u stanu i rekle: 'Ne ideš ti nigde, koja crna udaja, je l' si ti normalna, ti ne znaš čoveka, a udaješ se', ja im kažem: 'Ja sam se već udala, gotovo, mi smo sinoć pravili veselje'. Oni su mislili da sam pukla, da nešto nije u redu sa mnom. To je bio jul mesec. Ja sam posle radila do Nove godine, odradila još te tezge koje sam imala dogovorene", govori pevačica.