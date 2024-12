Gosti novog izdanja emisije koja se emituje nedeljom na Kurir televiziji bili su, pored Miljkovićeve i Tašketa i Bobakove, i njihov mlađi kolega Nermin Handžić

Emisija "Pusti brigu", koja se emituje svake nedelje na Kurir televiziji, i ove sezone prikovala je gledaoce svih generacija za male ekrane. Njeni domaćini su Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, koji su se pobrinuli za to ugodno popodne uz prave specijalitete.

Ovog vikenda oni su imali čast da ugoste Viki Miljković, Nermina Handžića i Barbaru Bobak. Kao specijalni gost, u studiju je bio i mlada muzička nada, violinista Valentino Banaćan. Za muzički užitak, tu je naravno bio bend Miloša Vujanovića.

Na samom početku emisije, Viki je govorila o svojim muzičkim počecima.

- Meni su na početku karijere pomogli Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa. Da nije bilo njih dvoje, ne znam kojim bih putem možda išla i kako bi moja karijera izgledala. Mene je Marina zaista gledala kao svoje dete. Čuvala me je i volela i ja znam koliko je meni to značilo. Zato ja tim mladim ljudima danas sa zadovoljstvom pomažem, jer na mladima svet ostaje i mislim da bi trebalo da se još više se uloži u te mlađe snage - rekla je Miljkovićeva, a onda se osvrnula i na svoju pesmu "Večera" koja je postala hit na Tiktoku među mlađom populacijom.

- Kad mi je Marina napisala tekst za "Večeru" bila sam malo skeptik. Nikad nisam bila klasičan narodnjak, uvek sam bila urbani folk, a to je dvojka, a ja nisam znala kako ću to izneti i da li će mi ljudi verovati. Marina je samo govorila: "Veruj ti meni, ja znam!" U to vreme, to je bila jako slušana pesma, veliki neprolazni hit, a sada je to baš trend. Drago mi je da ti mladi pevači ponovo vraćaju te pesme i to je meni najveća nagrada - istakla je Viki.

Barbara je objasnila zbog čega su klubovi u kojima nastupa uvek puni.

- Ti ljudi koji dođu na moj nastup mi daju dosta energije. Ima više faktora tu, ja to prosto volim. Kad izađem samo se nešto probudi i mi sečemo pesme, sviramo po 30 sekundi pesme, pa menjamo. Stalno pravimo neke fore. Jako je važno i da imaš dobru komunikaciju sa ekipom i bendom koji te prati i kad smo svi tako kompaktni, to izađe iz nas - rekla je Bobakova, pa dodala:

- Kad sam počela da se bavim ovim poslom, mene je iznenadilo kad su mi rekli: "Pazi se, to je zmijarnik, pevačice su katastrofa." Jako sam se iznenadila jer sam sa svim koleginicama koje sam upoznala imala divnu saradnju i razgovore i uvek su bile prve tu da pohvale. Ne samo meni u lice, nego i meni iza leđa. Od svojih koleginica sam čula samo najlepše stvari o sebi, dok sa kolegama muškarcima to nije slučaj. Što su veće zvezde, to su veći hvalospevi o mlađima - rekla je pevačica.



Nermin je u emisiji govorio o Viki i Tašketu, koji ga gledaju kao svoje dete.

- I Violeta i Taške su kao i svi ostali ljudi. Ja sam imao tu neku ludu sreću da me ti ljudi preuzmu i sve to što mi se izdešavalo, i takmičenje u "Zvezdama Granda" i pobeda, sve je to meni važnije od onoga što se desilo posle. Bog me je pogledao što sam ih upoznao. Spojile su se neke kockice, počeli smo da živimo zajedno i preuzeli su me. Ja se njima nikada neću moći zahvaliti u životu - rekao je pobednik "Zvezda Granda".

Viki se prisetila i pesme "Plakaćate za mnom oboje" koju je trebalo da snimi kao duet sa Anom Nikolić.

- Ideja za duet sa Anom je bila Marinina. Meni se mnogo bila dopala ta pesma i ja sam bila za. Ipak, Ana je tu presudila jer je odlučila da tu pesmu snimi sama - zaključila je Miljkovićeva.

