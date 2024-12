- Srela sam skoro njenog oca, kupili su tu stan, ali još nije sve stiglo od nameštaja pa je Sara još u hotelu. Tamo živi već duže vreme. Nisu se ni oni nadali da će se to odužiti, ali eto ispade ih skupo to čekanje. Znata kako je i sa majstorima i sa agentima za nekretnine, sve se to odlaže. Još ako nameštaj kasni, ali šta da se radi. Ona se nadala da će useliti do Nove godine, ali to je skoro neizvodljivo - rekla je komšinica koja je očigledno upućena u sve.