- Sinišina smrt me je baš pogodila. On je bio mnogo dobar čovek. Kada su bile sankcije i zatvorene granice, meni ponište vizu za Nemačku i nisam mogla da idem da pevam. Siniša mi je poslao garantno pismo iz fudbalskog kluba Lacio i ja sam u italijanskoj ambasadi dobila vizu za samo jedan dan, čak i danas čuvam tu vizu.

- On je svima pomagao i tada mi je rekao: Pa gde ti sa troje dece da ne možeš da radiš, ja ću ti to završitim ništa ne brini! Bila sam mu i na svadbi kada je pravio u Novom Sadu. Bio je na promociji albuma Suzane Jovanović, i tada je onako bolestan ustao da se pozdravi sa mnom, kao i njegova žena Arijana. Zato me je njegova smrt toliko potresla da danima nisam mogla da dođem sebi – izjavila je ranije pevačica za Star.