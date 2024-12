- Živeli smo u Beču od 1992. do 1998.godine. Moj otac bio je jedan od najpoznatijih harmonikaša koji je nastupao sa svim najvećim zvezdama folk muzike, a majka je bila pevačica . Morali smo da se vratimo za Srbiju, jer je otac izgubio inostrane papire i vizu - počeo je priču Danijel i izneo detalje teškog života po povratku u rodnu zemlju. - Sećam se da smo se vratili u Mladenovac sa 2000 maraka, nekim starim nameštajem koji smo preterali iz Beča i starim autom. Kada smo u to vreme ponovo započeli život u jednom manjem gradu u Srbiji, a vratili se iz Beča, ljudi su mislili da smo milioneri, a mi smo jedva sastavljali kraj s krajem. Nismo imali ni za račune. Sećam se da mi je tada kao detetu najgore bilo to što jedno vreme nisu mogli patike da mi kupe - seća se nekadašnja tinejdž zvezda. Dok su se roditelji mučuli da se nakon toliko godina uklope u sredinu i zarade koji dinar, Danijel je maštao da će jednog dana zapevati na televiziji kao njegovi tadašnji uzori Backstreet boys, NSYNC…



- Vremenom smo uspostavljali kontakt sa izdavačkim kućama, nekim kompozitirima pop muzike koji su se divili kako pevam, ali sve je bilo toliko skupo da nismo imali neko rešenje. Tada se nije mogao izdati singl i plasirati kao sada. Svi su tražili albume, a to je koštalo oko 50.000 evra u to vreme - kaže Danijel i nastavlja da objašnjava kako su se ipak njegovi roditelji snašli da svom sinu ispune najveću želju.

- Posle dve godine od dolaska u Srbiju, otac je ponovo uspeo da sredi papire i vratio se u Beč da svira. Posle nekog vremena, zamolio je moju tetku koja tamo živi da podigne kredit koji bi on vraćao. Tako je i bilo i na taj način sam snimio prvi album. Zahvlan sam i dan danas roditeljima i tetki na tome, jer su mi ostvarili san - rekao nam je Đurić koji je nedavno snimio rimejk hita “Spasi me od tuge”, a ovih dana izbacuje i nove kavere starih pesama koje su svi obožavali da slušaju.