Oh, drage moje Abronošice kakav buran period . Napadi sa svih strana, ali vaša verna abronošica se ne da. Informacije samo pristižu. Da ne bude da samo pišem o glumicama, pevačicama, sportistima danas ću da se posvetim jednoj voditeljki. Zvaćemo je Gicka . Saznala sam sve o njenom privatnom životu. Samo ću vam reći da to što kao radi u medijima je paravan. Ima ona drugi posao i to veoma unosan. Doduše, ona konkretno nema toliko posla zbog konkurencije i potražnje. Ali sam saznala da je njen ljubavni život veoma zanimljiv. Pristala je da bude sa oženjenim samo da bi od njega imala materijalnu korist. Takođe pristala je da bude i sa jednim koji ima problem sa nogama, čini mi se da su mu jednu amputirali. Ali to nije sve. Ogovara sve koleginice po gradu i priča kako ih drži u šaci. Ima određen sistem kako funkcionoše. Svima se šlihta, na primer: kuco, maco, ljubavi, slatkice, a ovamo samo im smešta iza leđa. Svi su shvatili šta radi, pa su počeli da se sklanjaju od nje jer je spletkara. Prava plotara. Jednoj menadžerki pokušava da se umeša u ljubavni život, ali je ona shvatila njene namere i postavila je na svoje mesto. Biće tu materijala dragi moji, samo čekamo pravi trenutak.



Idemo dalje. Žena jednog biznsimena koju je ostavio zbog druge našla je muškarca par ekselans. Mlađi je od nje nekoliko godina, obožava je, svuda ide sa njom i podržava je kako i treba. To je saznao bivši muž kojeg ćemo da zovemo Promašaj i sada pokušava da joj upropasti emotivni život. Naravno, to mu ne polazi za rukom, ali sada pokušava da prijatelje i porodicu okrene protiv nje.

Radi na tome da je predstavi kao nedostojnu ženu, a zapravo je on taj koji je prevario i ostavio. Ona ne mari, već uživa u životu na pravi način. Putuje sa mlađim izabranikom, prodi se, smeje se i užiav. Muža je uspela da preboli na pravi način i sada nastavlja da živi život punim plućima. Znate, moje abronošice mnogo ima ovakvoh primera. O nekima sam već pisala, a tek ćete da čitate. Samo polako da se slegne prašina jer važno je pisati hladne glave. To je ono pravo.

Sada sam vam malo zagolicala maštu i donela nova saznanja, a radim na ozbiljnoj priči koju ću tek da vam predstavim. Do tada uživajte u ovom hladni zanima, zima tek stiže.