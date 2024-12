Goran Bregović nedavno je promenio lični opis i to bukvalno!

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, slavni muzičar je pre nekoliko meseci uradio fejslifting na jednoj privatnoj klinici u Turskoj i za to je iskeširao 5.000 evra.

- Brega nije žalio novac kako bi se podmaladio. Iako ima 74 godine, sad izgleda kao da ima 60. Fejslifting je uradio u Istanbulu u jednoj privatnoj klinici. Koliko znam, to zadovoljstvo je platio 5.000 evra. U pitanju je vrhunski plastičar, tako da sve deluje potpuno prirodno. To više nije nikakav bauk, to rade i obični ljudi, a kamoli muzičari svetskog ranga, kakav je i naš Brega - rekao nam je sagovornik.