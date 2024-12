- Hvala vam za svu podršku i ljubav. Hvala za sve poruke i poklone koje dobijam svakodnevno. Ja se osećam sjajno. Odmaram se, oporavljam se, svi u kući me maze i paze... A moj tim i ja vam punom parom pripremamo nešto još bolje. Tako da.... pripremite se. Šou se mora nastaviti. Vidimo se 31.12. Voli vas vaša Brena - napisala je jedna od naših najvećih muzičkih zvezda uz pesmu "The show must go on" grupe "Queen".