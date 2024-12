- Toliko sam loše raspoložena i toliko sam plakala danas jer iskreno ne razumem čime sam ja zaslužila toliku količinu mržnje i negativne energije koju mi šaljete. Sa svim komentarima, porukama i pitanjima… Toliko sam tužna. Bavim se svojim životom i poslom. Niti sam u Srbiji, živim kako mi odgovara i opet ljudima nešto ne valja. Poražavajuće mi je to sve. Više mi se ne snima, jer koja je poenta ako svi mislite da se ja pravdam? Šta god da Iloj kaže, biće “uperila mu je pištolj u glavu da to kaže.” Ne znam ni da li ću nastaviti sa ovim vlogmasom. Ispraznili ste me mentalno, uopšte ne vidim svrhu da ja radim ili snimam bilo šta. Bukvalno ne smetam nikome i opet nikome ništa ne odgovara. Iloj mi je rekao da sam predramatična i da mu nije jasno zašto se nerviram. Nakon 15 godina mog vlogovanja, uspeli ste potpuno da me razbijete - zaključila je Zorana kroz suze.