U dnevnom boravku se nalaze i dve vitrine u kojima čuvaju brojne nagrade.

- Deo naših trofeja iz uspešnih karijera koje smo imali, moja lepotica u sviranju klavira, a ja u sportkom plesu. Nažalost, ove dve vitrine su male da bi u njih stali svi našu pehari i uspesi, ali lepo je da nas i ovaj delić sa nama svakoga dana podseća na to koliko smo bili, to jest, koliko smo posebni i nagrađeni za to. Slični se uvek pronađu! Volim te ljubavi, ali moram da ti priznam da si Ti moj najveći i najlepši trofej, nagrada u životu. Baš sam ponosan na nas i na pobede i uspehe koje nas tek čekaju u životu, zajedno sam našom decom - napisao je Ivan ispod video-snimka, koji je objavio na svom Instagram profilu.