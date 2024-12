- I dan danas patim za Vericom. I pre toga je pokušavala da se ubije. Prvi put je popila šaku tableta. Našao sam je u kući u nesvesti na podu i odmah je odvezao na VMA. Tamo je bila na ispiranju. Spasio sam joj život! Stvarno ne znam iz kog razloga je to uradila. Verujte mi! Mislim da joj pored mene ništa nije nedostajalo, imala je sve. Zacrtala je da to uradi i nisam mogao da je sprečim - rekao je Drljača jednom prilikom.

- Iskreno, nisam ni čitao policijski dosije, tih dana mi to nije bilo ni na kraj pameti. Je*eš istinu, istina je da je nema! Da li se ubila pištoljem, otrovala, ugušila, obesila, isti je đavo! Ja ni dan-danas ne znam šta se zaista desilo. To je mnogo uticalo na decu i mene. Imala je u sebi neki đavo. Priznajem, grešio sam milion puta. Išao sam po turnejama, ona je ostajala sama. Meni je to profesija, morao sam po dva, tri meseca da budem u Americi. Ne mogu da krivim sebe, to je posao. Radio sam i zarađivao - rekao je tada Drljača.