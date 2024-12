Kija je, inače, i u rijalitiju pričala o ovoj situaciji.

Slušaj vest

Pobednica prve "Zadruge", voditeljka Kija Kockar, prisetila se jedne neprijatne situacije sa nekadašnjim mužem, pevačem Slobom Radanovićem.

- Bivši muž me je iznenadio tad neprijatno. Rekla sam mu da treba da pokupi nešto vrlo važno na aerodromu u šest ujutru, to sam bila ja! Nije znao da ću doći iz Abu Dabija. Onda smo došli do dela gde se plaća parking. On vadi pare iz novčanika i ispada mu zaštita. Kondom! Ja gledam... I onda je izmišljao odakle je dobio, ali dobro... Posle smo svi saznali zašto mu je trebalo (smeh) - kazala je nedavno Kija, koju je Sloba, podsetimo, u pomenutom rijalitiju prevario sa Lunom Đogani.

Nemanja Nikolić, ATAImage

- To je već bila treća godina veze, nismo koristili zaštitu mi. Nije znao da ja dolazim. On je mislio da treba nešto da pokupi. Ja dolazim, on oduševljen, lepo, sve... Sve boje je promenio! Samo smo oboje jedno minut gledali dole u kondom... Rekao je da je dobio to, kao nešto na ulici... Ja sam mu kao poverovala - dodala je Kija tad za "Informer".

Kija je, inače, i u rijalitiju pričala o ovoj situaciji.

screenshot pink tv

- Sećaš se kada su ti ispali kondomi? Došao po mene u šest ujutru na aerodrom, kada sam ja sletela iz Abu Dabija. Mi smo bili na klimavim nogama zbog mnogih stvari. Taman se smirila, i on plaća parking, vadi pare i ispada mu kondom dole. On stao, kako sad objasniti... Ne znam sad kako ovo da ti objasnim, znaš kakva je bila njegova faca - prepričavala je Kija ukućanima, dok on nije želeo tad da komentariše njenu priču.

"Imala sam intiman odnos usred Hale Pionir"

Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić



Kija Kockar neretko iznosi najveću intimu u javnost. Pre nekoliko nedelja je tako otkrila detalje o kojima dosad nikad nije pričala javno.

- Najčudnije mesto gde sam imala intimni odnos? Nema veze što je mama u publici, gledaće i baba... Koncert 50 Centa ili Snup Doga, ne mogu da se setim koji je bio, to je bilo u Beogradu. U Pioniru, čini mi se... - rekla je Kija prvo.

- Nije to bilo u toaletu, ne, već iza tribina. Nećeš da me pitaš sa kim? Neću da kažem, ipak, 'ajde... Ne znate ga! Bivši dečko - dodala je u emisiji "Amidži šou", koja je tad emitovana.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: