- Mnogo me je sve to pogodilo sa njom. Nikad se nisam predao, niti se sad predajem... Nije bilo reči, loših, nikad se nismo posvađali - naglasio je onda u „Premijeri - Vikend specijalu", a zatim i rekao:

- Kuća je prodata čoveku koji je bio umetnički dizajner. On je isto od kancera preminuo. Bio sam da posetim prijatelja koji je tu kuću kupio. On je posle nešto svoje dodavao, proširivao. Još nije završeno, njegova žena to ne može da dovrši. Sedam godina smo vodili bitku, sa decom, sa unucima, da kuća ostane u Beogradu. Deca nisu ovde, jedan je u Poljskoj... Zahvalnice, dijamantske i srebrne ploče iz kuće, sve je kod nas - govorio je s knedlom u grlu on u pomenutoj emisiji.