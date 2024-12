Ipak, ona uz to naglašava da postoje i oni koji su uz nju i u dobru i u zlu, a među njima su i kumovi, čiju je devojčicu povela sa sobom i na groblje.

- Dok neki još uvek traže pare bez trunke stida (pišem velikim slovom jer mnogi samo to vide u životu), ne vraćaju pare, otimaju, lažu i preko imena mog čoveka i dalje nešto traže i očekuju... Svet je pun lažnih ljudi i smeća! Koristoljubivog!

- Mnogo me dirnulo moje kumče i njeni roditelji... Da, moram zbog dobrih ljudi, samo da napravim paralelu i podsetim smeće da će uvek ostati smeće! A Jarin je bio i ostao najjači, nikada ne možete biti Jarin! Živi i zdravi bili sto godina. Volim moje kumče.

- Ne popravljam odnose ni sa kim. Svako ko se svojim postupkom udaljio od mene, ostaće tu gde jeste. Iz kurtoazije nekima odgovaram na poruke, da ih skinem sa vrata. Popiti tu famoznu kafu nikada nećemo! Moja noga na nečiji prag neće kročiti više nikada. Svi poznanici draži su mi od takvih, nazovi prijatelja i ljudi s kojima imam nekakve rodbinske veze. Veliko sam zlopamtilo i to ne krijem, svako meni blizak to zna. Moj muž me često ubeđivao da opraštam nekima i prelazim preko nekih stvari, ali iako sam nekima možda jednom prešla, a prešla sam zbog njega, nisam zaboravila. Nikada! - započela je oštro Cipka, pa nastavila: