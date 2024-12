-Pisalo je da smo se otpratili, ali moram da kažem da se Matic i ja nikada nismo pratili. Objave mu ne lajkujem, storije možda. Moja odluka je da ne govorim o svojoj vezi. Ne znam da li je to zbog toga što sam se ranije "opekla" ili gledajući neke druge ljude koji se eksponiraju...ali mislim da je sve zajedno - rekla je ona kroz osmeh.

- Pesma Čuka je definitivno najveći hit sa mog poslednjeg albuma. Što se tiče prvih redova, odem ja nekada i da me niko ne vidi. Ne idem kamuflirana na utakmice, ali sam odlučila da ću otići maskirana na Slaninijadu u Kačerevu kad bude bila, baš me zanima da l' će me ljudi prepoznati. Vas dvoje idete sa mnom - rekla je Teodora.