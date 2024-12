- Ne znam odakle vam to (smeh). Otac je to moj rekao onako u žurbi i neka je. "Reko pa poreko", što se kaže. Ja se nikad nisam krio ni od starih, a ni od novih ljubavi. Živim život i trudim se da svaki dan imam novu ljubav, a postoji samo jedna prava i ona je na nebu. Moje srce je i zauzeto i oduzeto od pravih vrednosti. Inače, ne bih sada komentarisao tu svoju stranu privatnog života. Trudim se da uživam. Sve je uvek kod mene bilo u najboljem redu. Volim, postojim i ponašam se normalno.

Kad smo već kod starih ljubavi, moramo da pomenemo i Severinu. Da li ste u kontaktu i kako komentarišeš to što je po mnogima tvoja bivša supruga "persona non grata" u Srbiji?

- Ne. Nedavno je baš izašla fotografija moje sestre od tetke i pisalo je da imam novu devojku, a to mi je sestra. Ne interesuje me šta se piše. To me nikad nije doticalo. Važno je da ja znam ko sam i šta sam u svoja četiri zida, a nova ljubav je dobrodošla uvek, iako postoji samo jedna.