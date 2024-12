- Ne tangiraju me komentari uopšte. Prenose mi ljudi sve i svašta. Ne znam otkud ljudima da ja nemam nešto i ko me je predstavio tako. Neki učesnici u rijalitiju, koliko znam, nemaju ni svoj auto... Ja sam neko ko je od starta imao i svoj auto i svoj dom, kuća u Svilajncu je na moje ime. Ne znam odakle ljudima da ja nemam?! Ja nisam ni buržuj, ni milioner, ćao! Ja se nikada tako nisam ni predstavljao... Ali odatle je potekla priča da ja njoj uzimam, jer navodno nemam... - govorio je Toma i dodao:

- Dešavalo se da je jedan menadžer, imao je već mušku pevačku zvezdu, dok je žensku hteo da skloni. Rekao mi je da će tu pevačicu baciti u stranu, kako bi Nadežda nastupila uz tog pevača... Naravno da nismo pristali. Taman posla, karma je čudo. U životu ne bih uradio tako nešto, da sklanjamo nekoga zbog Nadežde, pa to su u njoj radili... Zbog nekih okolnosti, Nadežda nema hit, a kada se to desi biće na tronu, to je ono malo što joj fali. Ljudi koji treba da rade pesmu kažu za sebe da su umetnici, a traže kaparu 1.000 evra, to nije problem, ali da pesma bar bude gotova, a ne da čekamo po nekoliko meseci. Želim da znam šta plaćam. Ali postoje prioriteti, nekome mora album da se uradi odmah, a neko može da čeka do iznemoglosti. Hvala svim ljudima koji su bili direktni i rekli mi odmah da nešto ne može i zašto... - govorio je Panić, te se osvrnuo na lošu letnju sezonu u Crnoj Gori o kojoj je brujala domaća javnost:

- Ne može šatorsko pevanje da bude "zvezda u Srbiji". Ali nekome to odgovara, ne znam. Mi nemamo koncerte kao nekada što je bilo. U celoj bivšoj Jugoslaviji za sedam meseci izašlo je 16.000 pesama i izbačeno ja Jutjubu. Kako je moguće da pored toga postoje dva tri pevača?! Neko izvrsno radi svoj posao... To ne znači da ga ja ne radim kako treba, već da su svi ostali nemoćni jer nemaju nekoga pored sebe... Mnoge stvari nisu do mene, ja ne znam da pravim pesme, od svih današnjih menadžera to niko ne radi. Nama je bilo u planu da Nadežda izbaci tri pesme do sada i da zakažemo MTS dvoranu, ali sada to ne mogu. Ze*nuli su nas... Ja nisam izbacio na jake kanale njenu pesmu, nego na njen Jutjub od nula pratilaca, pa smo gradili vremenom sve zajedno ... - pričao je Panić i otkrio da je njegova supruga više puta poželela da napusti muziku: