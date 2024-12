- Ćerku s vremena na vreme odbacim do škole . Lena je krenula u prvi razred 15. beogradske gimnazije. Izuzetno sam ponosna na nju. Super joj je, ima dobro društvo. Dobro se snalazi. Vrlo je samostalna. To je najvažnije - kazala je Goca Tržan.

- Ide u državnu školu, da. Svima je to bilo šok, moje dete ide u državnu školu, zamisli. Zašto nije u privatnoj, zato što nema potrebe. Zdrava, prava, snalažljiva, to je to - istakla je pevačica.