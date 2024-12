Ivana Bum Nikolić rekla je da njeni kod kuće nisu isprva bili za to da ona bude pevačica.

- Što se moje porodice tiče, oni nisu bili za to od početka da krenem putem estrade. Kao mala, maštala sam o tome da uvek budem pred kamerama, ali njima je sve bilo strano. Kako sam počela da pravim karijeru, naravno da su shvatili da neću da odustanem od toga i da mi je to životni poziv. Namerno sam krenula samo putem kojim sam htela. Sad moraju da me podržavaju u svakom smislu - rekla je ona.