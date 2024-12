- Sada ću da objasnim, da ljudi čuju i moju stranu priče. Ja sam to prećutala jer mi niko ništa nije rekao u oči. Na to prepucavanje preko novina nisam navikla, niti sam to radila. Govorili su da sam loš čovek, a to me je najviše povredilo. To su bile Katarina Grujić i Tamara Milutinović, a to sve nije bilo samo preko novina, već i preko nekih mojih prijatelja koji su mi to preneli, naravno. Ja sam bila džak koji su oni zakucavali jedno godinu dana. Ja sam ćutala, ali mi uopšte nije bilo lako - rekla je nedavno Aleksandra za "Hajp".