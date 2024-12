Dadilja N.O. otkrila je jednom prilikom da je osam godina radila u kući poznatog srpskog pevača i njegove supruge, koja je takođe poznata javnosti. Putovanja po Francuskoj, elitne zabave i upoznavanja sa poznatim ličnostima bila su "svetla strana" ovog posla, ali, kako kaže ova dadilja , morala je da vaspitava decu koja su bila "raspuštena", da se pravi da ne primećuje kada pevač i njegova supruga šetaju po kući u donjem vešu i da isprati sve hirove koji padnu na pamet ovim bogatašima.

N.O. je svojevremeno otkrila za medije da je do poznate srpske porodice došla sasvim slučajno i da joj se jednostavno "posrećilo", jer pre toga nije radila za druge poznate ličnosti niti bila deo sveta poznatih.

" Nemam nikave veze sa džet setom, završila sam Višu vaspitačku školu i počela da radim najpre u privatnom vrtiću u Beogradu . Od koleginice sa posla saznala sam da poznate ličnosti u našem vrtiću traže dadlju, da ona nije mogla da prihvati taj posao i predložila je mene. Razgovor je bio usiljen, žena koja se inače često pojavljuje u našoj javnosti bila je vrlo hladna, procenjivala me je kao da se radi o nekoj robi, takav sam utisak imala. Tu sam se kolebala da li da prihvatim i odlučila sam da probam, pa šta bude", rekla je ona.

"Iako sam imala slobodne dane, morala sam da budem dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. I na slobodan dan mogu da me pozovu da hitno dođem jer imaju nastup, iznenadni intervju ili snimanja. Morala sam da budem spremna za put u svakom trenutku, da prihvatim da ću boraviti u drugim zemljama i po nekoliko meseci. Naravno, obavezala sam se na diskreciju i da neću otkriti identitet pevača za koga sam radila", kaže ona.

"Jeli smo zajedno, igrali smo se, plivali u bazenu, njihove želje bile su prioritet. Kada su sami sa mnom deca su umela da kažu kako im roditelji dozvoljavaju nešto i kako će me kazniti ako im ja to ne dozvolim, kada nešto ne mogu rekli su da će tražiti drugu dadilju. Dok su bili mali, deca su bila kao i svaka druga, s tim što se videlo da im nedostaje majka, koja je često bila odsutna, putovala, pojavljivala se u medijima. Videlo se da joj nije lako i svaki put bi sa vrata pitala da li su deca jela, da li je sve u redu, zanimalo bi je sve što bih imala da kažem", kaže N.O.