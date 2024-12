- 20 godina je dug period. Nije mi bilo lako. Pre D.O.O. imao sam koncertnu agenciju, 2000. godina, a ako dižeš lizing ili kredit, morao si da imaš D.O.O. Tada sam bio relativno mlad, morao sam da učim i neke knjigovodstvene stvari. To je bio pravi izazov za mene, a bilo je i straha jer sam sve te kredite i lizinge morao da vraćam - iskren je on, pa otkrio koje su to najupečatljiviji detalji u dosadašnjoj karijeri:

- Sve je počelo 2004. godine, kada sam se vratio iz istambula. Ima jedna dobra i loša stvar: 2001. su mi ukrali ceo studio, dakle ostao sam bez ičega. Tada sam se snalazio, ne znam kako sam to podneo, malo sam se zajmio, malo vraćao na rate kako bih organizovao koncerte... To je loša stvar, a dobra je to što sam dosta poslovno vaspitan zahvaljujući ovoj firmi. To savetujem svima koji žele ozbiljnije nečim da se bave, da pokrenu svoj biznis, evo, vidite "Minakord", mi smo sada korporacija.