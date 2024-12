- Život mi se promenio iz korena, a meni je 2017. godina bila najteža i najbolnija. Tek nekoliko meseci nakon gubitka oca uspela sam da pronađem snage i pustim njegovu pesmu. Sećam se da je to bila "Pesnikova gitara" i da sam plakala satima kao kiša, pokušavajući kroz suze da oteram tugu i očistim dušu. Nažalost, vreme ne umanjuje bol i žal za našim voljenima koji su nas napustili . Samo sam naučila da živim sa tom prazninom u srcu. Promenilo se apsolutno sve. Iz privatnih razloga sam se preselila u stan na Zvezdari, gde živim sa mamom i sinovima, promenila sam broj telefona i okruženje. Problemi koji su me zadesili jedino dobro što su doneli je da konačno uvidim ko su mi pravi prijatelji, jer se zaista na muci poznaju junaci. Slika mi se iskristalisala i krenula sam život iz početka, na svim životnim poljima. Sreća pa imam majku Sonju, koja je uvek uz mene - pričala je Jelena svojevremeno.

- Jedino za čim žalim je što nismo kao porodica imali više zajedničkog vremena dok smo još mogli. S obzirom na to da je tata bio čovek od karijere, čovek koji je stalno putovao, navikli smo se na njegova česta odsustva. A kada se vraćao, a brat i ja već bili adolescenti, imali smo već izgrađene živote, prve simpatije, pa nam je svakako bilo primamljivije da pobegnemo iz kuće i budemo sa svojim društvom. Nekako, kada ostaneš bez roditelja, najviše žališ zbog premalo vremena koje si proveo s njima.

- U jednom trenutku ostala sam sama sa dva sina, praktično na ulici, bez posla. On je bio izuzetan muž i otac, dok je bio tu, i ne bih bila čovek kada bih tvrdila suprotno. I onda, u jednom danu, nemaš više taj oslonac. Onda se događa šok, bila sam potpuno izgubljena. Nisam ja osoba koja je odmah želela da ostavi svog čoveka na cedilu. To nije moj stil. Mi smo imali razne turbulencije, ali nikad ljubav nije dovedena u pitanje. Kako je prolazilo vreme, ja sam videla da su dolazila razna razočaranja, stvari koje nisi očekivao da saznaš i onda je to bila borba sa samom sobom. Vreme je prolazilo i ja sam se jednostavno ugasila. Shvatila sam da sam sama, da naša deca ne zaslužuju takav život i da moram da se borim - govorila je Jevremovićeva tada.