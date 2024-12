U svojoj imovinskoj karti ima nekoliko nekretnina, imanje u blizini Sarajeva , benzinsku pumpu i motel, koji je danas napušten , zbog kojih je podigao kredit. Između ostalog je i zgrada u Sarajevu gde pevač živi, a do koje se dolazi posebnim, spoljnim liftom.

- Dobar da bolji ne može biti, kad razgovarate sa njim nikad ne bi ste ni pomislili da je on tolika zvezda - rekao je jedan od komšija.

- Kupio sam parcelu od prijatelja, odnosno njegove ćerke, koja ima firmu, i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila, nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Verujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspeti do leta. Videćemo. Odlučio sam se za to mesto zbog mira, lepote i blizine Sarajevu - pričao je Bešlić za Story.hr krajem 2023. godine.