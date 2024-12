Periodično se u Hrvatskoj podiže bura oko toga ko su pripadnici masona, ko su veliki meštri, koliko ima masona u našoj zemlji i slično. Poslednja velika afera koja se dogodila u tom smislu bilo je razotkrivanje bivšeg glavnog državnog tužioca Dražena Jelenića kao masona. To ga je koštalo funkcije jer pripadnost masoneriji nije deklarisao, jer nije ni mogao. U načelu, masoni su na ovim prostorima manje-više tajna organizacija, iako periodično u medijima procure podaci sa tajnih sastanaka, inicijacija novih članova i slično. Poznato je kako je nekada najmoćniji hrvatski advokat, pokojni Marijan Hanžeković, bio mason i veliki meštar. Jedan od onih čije se ime uvek dovodilo u vezu s masonima je i zagrebački advokat Damir Pokupec, koji je predsednik Velike lože Croatia, a koja se nekada zvala Velika loža Stup lepote.

Pokupec je ujedno i počasni konzul Rusije u Hrvatskoj i osnivač brojnih firmi, od kojih su u mnogima vlasnici ili upravljači milijarderi iz Rusije. Međutim, Damir Pokupec nije samo zastupnik Rusa i ruskog kapitala, on u hrvatskoj ima i poznate ljude s kojima je bio poslovno povezan kroz razne firme ili tim istim ljudima vodio i advokatske poslove. Među takvim Pokupecovim klijentima i partnerima je i porodica Huljić, dakle pater familias Tonči Huljić, njegova supruga Vjekoslava i sin Ivan Huljić, prenosi hrvatski portal imperijal.net . Javnosti je poznato kako je splitska firma Tonka na neki način krovna firma dinastije Huljić. Međutim, dosad nije bila poznata veza Huljića, Tonke i masona i počasnog ruskog konzula Damira Pokupca.

Od maja 2013. do februara 2017. Damir Pokupec bio je suvlasnik "Tonke", dakle porodične i izdavačke kuće porodice Huljić. Međutim, sa Ivanom Huljićem Damir Pokupec bio je povezan i preko firme "Essentia Dalmati"a, u kojoj je bio suvlasnik od juna 2012. do likvidacije te firme, odnosno do februara 2017. godine. Preostala dva osnivača, uz Pokupeca, bili su Splićanin Robert Tafra i Zagrepčanin Željko Zima. Direktor u firmi bio je Ivan Huljić, sin Tončija i Vjekoslave, a sedište te firme bilo je na njihovoj kućnoj splitskoj adresi, gde posluje i Tonka. Dakle, veze između Huljića i masona Pokupca nisu završile tih godina. O tome nam svedoči i zvanični glasnik RH – Narodne novine.